В Пентагоне заявили, что у России больше нет полного контроля над Херсоном, - The New York Times
Об этом сообщил высокопоставленный чиновник Пентагона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на The New York Times.
По его словам, украинские силы сейчас ведут упорные бои в Херсоне и оттесняют там российских оккупантов.
"Это противоречит обнародованному в пятницу заявлению начальника Главного оперативного управления Генштаба российских военных генерал-майора Сергея Рудского, утверждавшего, что Херсонская область "под полным контролем", - пишет издание.
Любой успех Украины в возвращении Херсона был бы огромным ударом для военных усилий Путина, что усложнит для России выполнение любых планов по захвату контроля над украинским побережьем Черного моря и южным портом Одессы, заявили представители обороны. Потеря Херсона также поставит под угрозу воюющие в соседнем Николаеве российские войска, сказал представитель Пентагона.