В коммунальные предприятия Мариуполя накануне войны были внедрены диверсионные группы, - мэр Мариуполя Бойченко

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил о том, что в преддверии российского вторжения в коммунальные предприятия были внедрены диверсионные группы рашистов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью LB.

Он подчеркнул: "Русско-фашистские войска - иначе я их не назову - действуют по методике господина Геббельса. Их задача - создать гуманитарный кризис. Как я понимаю, в ряды коммунальных предприятий и частных компаний были внедрены диверсионные группы. Так оккупанты получили критически важную информацию с точки зрения инфраструктуры. Потому что первые пять дней они системно работали по 15 электрическим вводам, которые обеспечивают электроснабжение города.В результате уничтожили все – город остался без электричества.Легла система оповещения населения.Легли теплогенерирующие предприятия и станции.Мы остались без тепла в морозе 11 градусов.

Еще до войны они знали, сколько у нас есть источников водоснабжения. Буквально за несколько дней до начала той "операции", которая называется войной и геноцидом (просто Путин неправильно интерпретирует свои действия, но мы точно понимаем, что он делает) был перебит основной канал подачи воды - канал Северский Донец. Мариуполь получал из него 70% воды. Когда перебили электронасосные станции, перекачивающие воду, мы потеряли источник воды. Мы перешли на резервный – нам хватило бы его на год. Но кто-то и туда привел вражескую артиллерию, она разбомбила и этот источник. Мы остались без воды.

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