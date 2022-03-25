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Британия предоставит Украине антибатарейные комплексы, а Турция доставит еще партию "Байрактаров", - Джонсон о переговорах с Эрдоганом

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Британия предоставит Украине антибатарейные комплексы, а Турция доставит еще партию "Байрактаров", - Джонсон о переговорах с Эрдоганом
Премьер Великобритании Борис Джонсон рассказал о переговорах с президентом Турции Реджепом Эрдоганом о предоставлении Украине военной помощи.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Бук.Інфо, сообщил журналист Ростислав Демчук.

Как говорится, Джонсона спросили о переговорах с президентом Турции Реджепом Эрдоганом о предоставлении Украине военной помощи.

"Без особых уточнений Борис Джонсон рассказал, что они договорились с Эрдоганом так: Британия предоставляет Украине антибатарейные комплексы для уничтожения дальнобойной артиллерии россиян, из которой они расстреливают Мариуполь. Эта британская артиллерия сможет также уничтожать российские корабли на далеком расстоянии". "Байрактаров" в Украину, а также мощные колесные тягачи с платформами, на которые будет грузиться британская тяжелая дальнобойная артиллерия и будет развозиться на нужные места дислокации", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии

  • Ksenia VB
    Кажуть цапи накопичують зброю на кораблях в Азовському морі. Треба якось ті лоханки потопити.
  • Jimmy Hill
    Big thanks to Boris Johnson for supporting Ukraine!
    God bless queen!
  • PowerOfTheMirror
    Завжди красиво бачити.
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