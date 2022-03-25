Украинцы невероятны, они останавливают эти "чертовы танки", - Байден
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Во время встречи с американскими военными, размещенными в Польше, президент США Джо Байден не скрывал своего восторга от украинцев.
Как сообщает Цензор.НЕТ об этом сообщает в фейсбуке Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.
Байден отметил: "У украинцев есть стержень. У них много мужества. Посмотрите, как они наступают… Женщины, молодые люди стоят перед чертовым танком и просто говорят: "Я не уйду. Я стою на своем. Украинцы – невероятные!".
"Ставки в войне, которую развязала Россия в Украине, выходят далеко за пределы украинских границ", - подчеркнул президент США.
"Вопрос в том, кто победит? Победит ли демократия и ценности, которые мы разделяем? Или автократии победят? Вот, что на самом деле поставлено на карту", - резюмировал он.