Украинцы невероятны, они останавливают эти "чертовы танки", - Байден

Во время встречи с американскими военными, размещенными в Польше, президент США Джо Байден не скрывал своего восторга от украинцев.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом сообщает в фейсбуке Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Байден отметил: "У украинцев есть стержень. У них много мужества. Посмотрите, как они наступают… Женщины, молодые люди стоят перед чертовым танком и просто говорят: "Я не уйду. Я стою на своем. Украинцы – невероятные!".

"Ставки в войне, которую развязала Россия в Украине, выходят далеко за пределы украинских границ", - подчеркнул президент США.

"Вопрос в том, кто победит? Победит ли демократия и ценности, которые мы разделяем? Или автократии победят? Вот, что на самом деле поставлено на карту", - резюмировал он.

Также смотрите: Россияне уничтожили архив Службы безопасности в Черниговской области. 13 тысяч дел репрессированных в советское время потеряны навсегда. ФОТО