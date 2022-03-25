Зеленский присвоил звание Героя Украины 7 военным, 5 из них – посмертно
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Президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины 7 военным, 5 из них – посмертно.
Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства, передает Цензор.НЕТ.
За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге звания Герой Украины присвоено:
- АПУХТИНУ Дмитрию Александровичу – полковнику (посмертно)
- АМЕЛИНУ Артему Андреевичу – старшему солдату (посмертно)
- ПАРТАЛИ Станиславу Юрьевичу – лейтенанту (посмертно)
- ТИМЧЕНКО Александру Александровичу – младшему сержанту (посмертно)
- ЧУПРИНУ Михаилу Руслановичу – старшему лейтенанту (посмертно)
- ГРОМАДСКОМУ Евгению Олеговичу – лейтенанту
- ЖУМАБОЕВУ Мукимбою Юнусовичу – полковнику