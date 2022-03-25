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Зеленский присвоил звание Героя Украины 7 военным, 5 из них – посмертно

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Зеленский присвоил звание Героя Украины 7 военным, 5 из них – посмертно
Президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины 7 военным, 5 из них – посмертно.

Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства, передает Цензор.НЕТ.

За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге звания Герой Украины присвоено:

  • АПУХТИНУ Дмитрию Александровичу – полковнику (посмертно)
  • АМЕЛИНУ Артему Андреевичу – старшему солдату (посмертно)
  • ПАРТАЛИ Станиславу Юрьевичу – лейтенанту (посмертно)
  • ТИМЧЕНКО Александру Александровичу – младшему сержанту (посмертно)
  • ЧУПРИНУ Михаилу Руслановичу – старшему лейтенанту (посмертно)
  • ГРОМАДСКОМУ Евгению Олеговичу – лейтенанту
  • ЖУМАБОЕВУ Мукимбою Юнусовичу – полковнику

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