Президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины 7 военным, 5 из них – посмертно.

Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства, передает Цензор.НЕТ.

За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге звания Герой Украины присвоено:

АПУХТИНУ Дмитрию Александровичу – полковнику (посмертно)

АМЕЛИНУ Артему Андреевичу – старшему солдату (посмертно)

ПАРТАЛИ Станиславу Юрьевичу – лейтенанту (посмертно)

ТИМЧЕНКО Александру Александровичу – младшему сержанту (посмертно)

ЧУПРИНУ Михаилу Руслановичу – старшему лейтенанту (посмертно)

ГРОМАДСКОМУ Евгению Олеговичу – лейтенанту

ЖУМАБОЕВУ Мукимбою Юнусовичу – полковнику

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