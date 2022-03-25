Новости • Война

Джонсон провел длительный, почти часовой "откровенный" телефонный разговор с Си Цзиньпином: обсудили ситуацию в Украине

14 33525
Джонсон провел длительный, почти часовой "откровенный" телефонный разговор с Си Цзиньпином: обсудили ситуацию в Украине
Премьер Великобритании Борис Джонсон и лидер КНР Си Цзиньпин обсудили ситуацию в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу британского правительства.

"Лидеры обсудили ряд вопросов, представляющих взаимный интерес, в частности - ситуацию в Украине. Это был искренний и откровенный разговор, длившийся почти час. Они договорились вскоре снова провести разговор", - говорится в сообщении.

Читайте также: Китай готов играть "конструктивную роль" для восстановления мира в Украине, - Си Цзиньпин

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Саша Пончик
    Джонсон друг а Си гнида
  • Максім ХОЙ 07fb0949
    Невже Байден дозволить відправити американські війська в Україну? Відповідний натяк він зробив під час свого звернення до військових. Президент США заявив, що "вони самі все побачать, коли опиняться ТАМ".
  • Цитаты, притчи, афоризмы.
    Сейчас нет гнид. Все играют свою роль в утилизации козломордии. Просто нужно давать надежду на наличие союзников пока вода не закипела☝😁
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости