Оккупанты покинули Снегиревку, возможна провокация с их стороны, - Ким

Российские военные в пятницу вечером покинули г. Снегиревка (Николаевская обл.), однако есть вероятность, что они нанесут удар по указанному населенному пункту и попытаются обвинить в этом ВСУ.

Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в телеграмме, передает Цензор.НЕТ.

"Смотрите, типа орки отошли из Снегиревки, но спрятались... 2 варианта: 1. Они тупые. 2. Они хотят ударить по Снегиревке и сказать, что это мы", - написал Ким.

При этом он уточнил, что "да, они тупые" и добавил, что украинские военные никогда не обстреливают своих граждан и свои города.

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