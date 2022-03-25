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Оккупанты покинули Снегиревку, возможна провокация с их стороны, - Ким

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Оккупанты покинули Снегиревку, возможна провокация с их стороны, - Ким
Российские военные в пятницу вечером покинули г. Снегиревка (Николаевская обл.), однако есть вероятность, что они нанесут удар по указанному населенному пункту и попытаются обвинить в этом ВСУ.

Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в телеграмме, передает Цензор.НЕТ.

"Смотрите, типа орки отошли из Снегиревки, но спрятались... 2 варианта: 1. Они тупые. 2. Они хотят ударить по Снегиревке и сказать, что это мы", - написал Ким.

При этом он уточнил, что "да, они тупые" и добавил, что украинские военные никогда не обстреливают своих граждан и свои города.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Война может закончиться до мая, время работает на нас, - Ким

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Топ комментарии

  • Smert Moskaljam
    Поехали в Чернобаевку.
  • Антип61
    Якщо вже на околицях Херсона їде бій, то орки дременули зі Снігурівки, бо їх можуть відрізати, коли Антонівку захоплять. Тоді їм на Нову Каховку тікати доведеться, а зі Снігурівки туди дорога набагато гірша.
  • Welt Schmerz
    То вони зрозуміли, що Снігурівка - це по-їхньому "Снегирёвка", а в місці з такою зловісною назвою на них нічого хорошого не чекає...
    (і поїхали до Чорнобаївки, ліл)
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