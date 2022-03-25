ВСУ переходят в контрнаступление в Киевской области, - Данилов
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Украинские военные начали переходить в контрнаступление по некоторым направлениям. Уже освобождены населенные пункты Киевской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на секретаря СНБО Алексея Данилова.
"Вы знаете, ситуация благодаря нашим военным, она стабилизировалась. На сегодня в некоторых направлениях мы переходим в контрнаступление. Причем это контрнаступление абсолютно продуктивное. Мы уничтожаем и есть на сегодняшний день освобожденные населенные пункты на территории Киевской области. Есть на сегодняшний день четкое понимание, что происходит в Харьковской области", – заявил Данилов.