"Хезболла" отправит на помощь российским оккупантам в Украине 800 боевиков, - СМИ

Несмотря на обещание не вступать в конфликт, 29 марта в Беларусь планируют перебросить 200 наемников "Хезболла" для войны с Украиной на стороне России.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет "Новая газета".

Отмечается, что представители российской ЧВК "Вагнер" провели переговоры с шиитской группировкой "Хезболла" об отправке боевиков в Украину.

Сообщается, что стороны договорились об отправке 800 боевиков "Хезболла" в Украину для ведения боевых действий.

Плата одному наемнику составит 1500 долларов в месяц. Также в качестве бонуса к этому решению "Хезболла" (и опосредованно через нее - Иран) могут получить некоторые преференции по крупным соглашениям.

Вскоре после этой встречи "Хезболла" открыла вербовочно-мобилизационное бюро в городе Кусейр провинции Хомс в Сирии.

Кроме того, в сирийских городах Алеппо, Ябруд и Сайида-Зейнаб уже открыты три дополнительных отделения по мобилизации боевиков "Хезболла". Четвертый офис был открыт в соседнем с Сирией Ливане, в южном пригороде Бейрута, контролируемом "Хезболлой".

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