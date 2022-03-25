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Весна придет, зазеленеют леса и для оккупантов раскроется настоящий ад, - Буданов

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Весна придет, зазеленеют леса и для оккупантов раскроется настоящий ад, - Буданов
Украинская разведка совместно с лесниками в ближайшее время готовит охоту на российских оккупантов.

Об этом в интервью изданию The Nation заявил глава Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов, передает Цензор.НЕТ.

"Наши воины, наши военнослужащие, даже наши охотники начнут охотиться на агрессора, российские войска, с винтовками в лесах... Надо сказать, что скоро наступит весна, наши леса зазеленеют, и перед агрессором раскроется настоящий ад", - подчеркнул он.

В то же время Буданов отметил, что у Украины много информаторов в российской армии.

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Также он рассказал, что ГУР развивает сеть партизан в тылу российских оккупантов для нанесения точечных ударов.

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  • Виктор Дийнега
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  • Иллария Соняшникова
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    Автор: t.me/operativnoZSU
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