Евросоюз принял решение покупать газ на платформе совместных закупок, чтобы Москва не могла манипулировать отдельными странами

Государства-члены Европейского союза будут работать вместе над совместной закупкой газа. Платформа совместных закупок будет открыта для стран-членов Восточного партнерства, среди которых и Украина.

Об этом говорится в выводах, принятых по итогам заседания Европейского совета, состоявшегося 24-25 марта в Брюсселе. Такое поручение государствам-членам и Европейской комиссии прописано с целью избавления зависимости от поставки газа от России, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В выводах говорится, что Европейский совет рассмотрел готовность ЕС на ближайшую перспективу и поручил Совету "изучить предложения Комиссии по политике ЕС в области хранения газа, должным образом принимая во внимание и учитывая интересы государств-членов, имеющих значительные мощности для хранения, с целью гарантирования справедливого баланса".

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"Заполнение хранилищ газа во всем Союзе должно начаться как можно быстрее с полным учетом национальных мер по обеспечению готовности. В преддверии следующей зимы государства-члены и Комиссия срочно должны: установить необходимые механизмы солидарности и компенсации; работать вместе над добровольной совместной закупкой газа, сжиженного природного газа и водорода , оптимально используя коллективный политический и рыночный вес Европейского Союза и его государств-членов для снижения цен на переговорах. Платформа общих закупок будет открыта для стран Западных Балкан и трех ассоциированных Восточных партнеров", - говорится в выводах

Кроме того, работа будет направлена на завершение и улучшение газовых и электрических соединений во всем Европейском Союзе, включая полную синхронизацию электрических сетей и работать над обеспечением безопасности поставок для всех государств-членов.

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