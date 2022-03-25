Евросоюз принял решение покупать газ на платформе совместных закупок, чтобы Москва не могла манипулировать отдельными странами
Об этом говорится в выводах, принятых по итогам заседания Европейского совета, состоявшегося 24-25 марта в Брюсселе. Такое поручение государствам-членам и Европейской комиссии прописано с целью избавления зависимости от поставки газа от России, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
В выводах говорится, что Европейский совет рассмотрел готовность ЕС на ближайшую перспективу и поручил Совету "изучить предложения Комиссии по политике ЕС в области хранения газа, должным образом принимая во внимание и учитывая интересы государств-членов, имеющих значительные мощности для хранения, с целью гарантирования справедливого баланса".
"Заполнение хранилищ газа во всем Союзе должно начаться как можно быстрее с полным учетом национальных мер по обеспечению готовности. В преддверии следующей зимы государства-члены и Комиссия срочно должны: установить необходимые механизмы солидарности и компенсации; работать вместе над добровольной совместной закупкой газа, сжиженного природного газа и водорода , оптимально используя коллективный политический и рыночный вес Европейского Союза и его государств-членов для снижения цен на переговорах. Платформа общих закупок будет открыта для стран Западных Балкан и трех ассоциированных Восточных партнеров", - говорится в выводах
Кроме того, работа будет направлена на завершение и улучшение газовых и электрических соединений во всем Европейском Союзе, включая полную синхронизацию электрических сетей и работать над обеспечением безопасности поставок для всех государств-членов.