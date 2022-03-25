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Зеленский об "исчезновении" Шойгу: наверное, он лично захотел посетить Чернобаевку

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Зеленский об "исчезновении" Шойгу: наверное, он лично захотел посетить Чернобаевку
Президент Владимир Зеленский прокомментировал информацию об "исчезновении" министра обороны РФ Сергея Шойгу.

Об этом он заявил в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

"Наши героические Вооруженные Силы за уходящую неделю нанесли врагу мощные удары, заметные потери. Говорят, куда-то исчез министр обороны России. Интересно, может, и он лично захотел посетить Чернобаевку", - сказал президент.

Зеленский о переговорах с РФ: Надо говорить, содержательно, срочно и честно. ВИДЕО

Топ комментарии

  • DemianBond 2cbb79cc
    Володь, пох на шойгу, что там с Мариуполем дорогой!?
  • Андрюха71
    Хороший троллінг
  • Ла-ла-ла-ла
    От яке відношення до оборони має держ.зрадник, який зірвав спецоперацію по вагнерівцям??
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