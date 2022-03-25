Зеленский об "исчезновении" Шойгу: наверное, он лично захотел посетить Чернобаевку

Президент Владимир Зеленский прокомментировал информацию об "исчезновении" министра обороны РФ Сергея Шойгу.

Об этом он заявил в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

"Наши героические Вооруженные Силы за уходящую неделю нанесли врагу мощные удары, заметные потери. Говорят, куда-то исчез министр обороны России. Интересно, может, и он лично захотел посетить Чернобаевку", - сказал президент.

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