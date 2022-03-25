Обладминистрациям поручено быстро выделить землю под строительство временного жилья для беженцев, - Зеленский
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Чиновники готовят новую программу поддержки для переселенцев из районов боевых действий.
Об этом глава государства проинформировал в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.
"Областные администрации получили четкую задачу – быстро выделить землю для строительства временного жилья для перемещенных лиц. Хочу еще раз подчеркнуть – это временное жилье. После того, как установим мир, мы начнем немедленное, масштабное восстановление нашего государства. Но сейчас людям нужен временный дом. Свой дом.
И лучше – это дом в Украине, чем где-то за границей. Помощь мы выплачиваем, работу даем. Люди свои. Страна своя", - подчеркнул президент.
По его словам, все детали программы поддержки представит Премьер-министр Денис Шмигаль.
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