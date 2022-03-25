Рашисты расстреливали учителей и воспитателей в Буче, - соцсети

Российские оккупанты в Буче расстреливали педагогов – учителей и воспитателей в детсадах.

Об этом в Facebook рассказала владелица частного детского сада Наталья Кияк, информирует Цензор.НЕТ.

"Один из воспитателей держался почти до последнего. Как раз общалась с ним. Почитайте эти два скрина. Я просто плакала:

– Москали спрашивали, кем работаете? И если отвечали учителем или воспитателем – расстреливали на месте", – рассказала она.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": За 25 марта по двум гуманитарным коридорам эвакуирован 7331 человек, - Верещук. ВIДЕО



