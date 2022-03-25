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Рашисты расстреливали учителей и воспитателей в Буче, - соцсети

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Рашисты расстреливали учителей и воспитателей в Буче, - соцсети
Российские оккупанты в Буче расстреливали педагогов – учителей и воспитателей в детсадах.

Об этом в Facebook рассказала владелица частного детского сада Наталья Кияк, информирует Цензор.НЕТ.

"Один из воспитателей держался почти до последнего. Как раз общалась с ним. Почитайте эти два скрина. Я просто плакала:

– Москали спрашивали, кем работаете? И если отвечали учителем или воспитателем – расстреливали на месте", – рассказала она.

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Рашисты расстреливали учителей и воспитателей в Буче, - соцсети 01
Рашисты расстреливали учителей и воспитателей в Буче, - соцсети 02

Топ комментарии

  • переигравший ботокс
    А тепер уявіть, наш Президент хоче змістовно і честно з ними домовлятися
  • MAKAROV ddf66d11
    Теперь я понимаю почему чеченцы в 90е годы отрезали живьем головы русским. И это на самом деле как мне кажется, слишком милосердная смерть для русской мрази
  • Александр Карин
    Це для тих довбойобів, яким "какая разніца на каком йазикє".
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