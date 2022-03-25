"Как только Кадыров начинает готовить какую-то операцию, мы быстро узнаем это от наших информаторов", - Буданов

Глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов рассказал, что у Украины очень много информаторов в РФ, в частности в Чечне.

Об этом он заявил в интервью изданию The Nation, передает Цензор.НЕТ.

"У нас много информаторов в российской армии, не только в российской армии, но и в их политических кругах и их руководстве", - подчеркнул он.

Также, по словам Буданова, у Украины много информаторов в Чечне.

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"У нас в Чечне много информаторов. Как только Кадыров начинает готовить какую-то операцию, мы быстро узнаем об этом от наших агентов. Когда началась война, Россия понесла много потерь. В то же время большинство оккупантов даже не успели добраться до Киева", - добавил глава ГУР МО.