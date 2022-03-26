Германия продолжит помогать Украине с оружием, – Фельдгузен
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Посол Германии в Украине Анка Фельдгузен заверила, что ФРГ может и дальше помогать Украине с вооружением.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Германия работает над тем, чтобы усилить поддержку Украины во всех сферах. Это, как вы знаете, тоже поддержка в снабжении оружием. Об этом мы очень мало говорим, потому что наши украинские партнеры попросили, чтобы мы детали не предоставляли, но это только одна сфера", - отметила она.
Посол подчеркнула, что Германия может и дальше помогать Украине в сфере вооружения.