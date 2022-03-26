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Германия продолжит помогать Украине с оружием, – Фельдгузен

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Германия продолжит помогать Украине с оружием, – Фельдгузен
Посол Германии в Украине Анка Фельдгузен заверила, что ФРГ может и дальше помогать Украине с вооружением.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Германия работает над тем, чтобы усилить поддержку Украины во всех сферах. Это, как вы знаете, тоже поддержка в снабжении оружием. Об этом мы очень мало говорим, потому что наши украинские партнеры попросили, чтобы мы детали не предоставляли, но это только одна сфера", - отметила она.

Посол подчеркнула, что Германия может и дальше помогать Украине в сфере вооружения.

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Топ комментарии

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    Цитата: "Німеччина працює над тим, щоб посилити підтримку України у всіх сферах. Це, як ви знаєте, теж підтримка в постачанні зброї. Про це ми дуже мало говоримо ... Джерело: https://censor.net/ua/n3328695

    Може мало говорите тому що нема про що говорити?
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