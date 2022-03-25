У Шойгу случился инфаркт после жёсткой предъявы Путина из-за провала вторжения в Украину, - Геращенко

У министра обороны РФ Сергея Шойгу случился инфаркт. Поэтому он не появляется на публике с середины марта.

Об этом в Facebook сообщил советник главы МВД Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.

"У Шойгу инфаркт. Поэтому он не появляется на публике с середины марта. Инфаркт у Шойгу случился после жёсткой предъявы со стороны Путина за полный провал вторжения в Украину.

Сейчас он проходит реабилитацию в Главном военном клиническом госпитале имени Н. Н. Бурденко", - говорится в сообщении.

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