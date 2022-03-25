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У Шойгу случился инфаркт после жёсткой предъявы Путина из-за провала вторжения в Украину, - Геращенко

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У Шойгу случился инфаркт после жёсткой предъявы Путина из-за провала вторжения в Украину, - Геращенко
У министра обороны РФ Сергея Шойгу случился инфаркт. Поэтому он не появляется на публике с середины марта.

Об этом в Facebook сообщил советник главы МВД Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.

"У Шойгу инфаркт. Поэтому он не появляется на публике с середины марта. Инфаркт у Шойгу случился после жёсткой предъявы со стороны Путина за полный провал вторжения в Украину.

Сейчас он проходит реабилитацию в Главном военном клиническом госпитале имени Н. Н. Бурденко", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии

  • Вася Шевченко f77d76ba
    союзмультфільм там попав а не шойгу ))))
  • Радость
    обширный ))) а у Герасимова сразу 2
  • Перехватчик
    Профессор Талк


    @SergejTalk

    ·
    1 ч



    ТАСС. Российская армия переходит ко второй фазе спецоперации. Теперь взятие городов будет происходить в подмосковном парке "Патриот", потому что с украинскими городами почему-то ничего не выходит.
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