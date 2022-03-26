Великобритания блокирует производство российских дронов

Британия ввела санкции против российской компании "Кронштадт", являющейся основным производителем российского беспилотника "Орион" и других БПЛА.

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на УП, об этом сообщает разведка Минобороны Британии.

Эти системы широко используются на войне России в Украине.

Как сообщается, украинское ПВО почти наверняка ограничило пилотируемые полеты за пределы их линии фронта, поэтому Россия, скорее всего, была вынуждена использовать больше БПЛА. Вероятно, это приводит к увеличению спроса на них и истощению мощностей.

Всего в санкционном списке – 65 физических и юридических лиц. Как отмечается, эти санкции нанесут ущерб российскому оборонно-промышленному комплексу и ограничат его способность компенсировать потери БПЛА.

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