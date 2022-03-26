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Россия сосредоточилась на попытке захвата восточной части Украины, - Reuters

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Россия сосредоточилась на попытке захвата восточной части Украины, - Reuters
Россия может переключить внимание на восточные регионы и попытаться захватить именно их.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, об этом заявил высокопоставленный чиновник из Минобороны США.

Ранее Россия заявила, что первый этап ее так называемой "военной операции" в основном завершен, и она сосредоточится на полном "освобождении" Донбасса.

"Это заявление, вероятно, указывает на то, что Москва может перейти к более ограниченным целям после того, как наткнулась на ожесточенное сопротивление украинцев в течение месяца войны. Высокопоставленный чиновник США предположил, что деятельность России на местах в целом подтверждает заявление Москвы", - пишет издание.

Чиновник сказал, что США наблюдают, как российские силы становятся более агрессивными на Донбассе.

"Они уделяют этому первостепенное внимание", - добавил он.

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Топ комментарии

  • Валерий Викторович 053e9aad
    не нужно лишней бровады, там парни наши кровь проливают, и если штаты нам сообщают про их планы, это ни чего не значит , нужно понимать с кем мы воюем, у них отрезвление уже приходит, и воевать они будут уже не так как в первую неделю , и мы это уже видим, так что поменьше бровады и лозунгов , все только начинается , по настоящему начинается, недооценивать врага - опасно.
  • Дмитрий Иванов b4dbe8ca
    Путлер нацист и всегда таким был, а вот это помпезное празднование 9 мая, это не более чем операция прикрытие. Кто у него друзья? Рогозин зиговавший в молодости, медведчук, янукович и лукашенко чьи отцы прислуживали немецким нацистам. Как и сам путлер служивший в ГДР и наверняка там вдохновился идеями Гитлера. Кстати тут можно и объяснить его патологическую ненависть к украинцам, так как именно мы больше всех потеряли людей, что бы остановить гитлера
  • Ivan Ivanov 8edb7a14
    росія неагресивна,росія країна терорист!
    Вбивати мирне населення,незаконно вивозити на свою територію дітей та стариків? Бомбити там,де написано ДІТИ.
    21 століття,а такі жахливі нелюдські вчинки.Орки знищують націю,а весь світ коментує.....
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