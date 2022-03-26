Новости • Агрессия России против Украины, Война

Боевики "Вагнера" готовили покушение на Зеленского и Шмыгаля, - советник министра обороны

21 43580
Боевики "Вагнера" готовили покушение на Зеленского и Шмыгаля, - советник министра обороны
Боевики российского ЧВК "Вагнер" планировали покушение на президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом в интервью CNN рассказал советник Министра обороны Украины Маркиян Лубкивский.

"Они хотели убить руководство Украины: нашего президента и премьер-министра. Это было целью, некоторых из них безуспешно отправили в Украину", – сказал Лубкивский и добавил, что все доказательства предоставлены Международному суду.

Советник министра обороны отметил, что украинская разведка отслеживала боевиков в Украине и за ее пределами, несколько из них были ликвидированы внутри страны.

Ранее Михаил Подоляк рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский пережил уже более десяти попыток покушения на его жизнь.

Также смотрите: "Нам сказали, что нас будут встречать с улыбкой на лице", - плененный боевик российской ЧВК "Вагнер". ВИДЕО

Топ комментарии

  • Бенина Мама
    Подождите, писали же раньше, что они же ещё готовили покушение на Ермака.
    А также на Демченко, Портнова, Татарова, Рабиновича, Мертветчука и Януковоща.
  • Бенина Мама
    Кстати, по Конституции в случае гибели Президента его места занимает Спикер ВР, а не Премьер. Но на Стефанчука у вагнеровцев кишка тонка, т.к. он надёжно прикрыт Юзиком.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости