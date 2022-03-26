Боевики "Вагнера" готовили покушение на Зеленского и Шмыгаля, - советник министра обороны
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Боевики российского ЧВК "Вагнер" планировали покушение на президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Дениса Шмыгаля.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом в интервью CNN рассказал советник Министра обороны Украины Маркиян Лубкивский.
"Они хотели убить руководство Украины: нашего президента и премьер-министра. Это было целью, некоторых из них безуспешно отправили в Украину", – сказал Лубкивский и добавил, что все доказательства предоставлены Международному суду.
Советник министра обороны отметил, что украинская разведка отслеживала боевиков в Украине и за ее пределами, несколько из них были ликвидированы внутри страны.
Ранее Михаил Подоляк рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский пережил уже более десяти попыток покушения на его жизнь.