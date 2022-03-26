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В Украину прибыла партия оружия из Германии

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В Украину прибыла партия оружия из Германии
В Украину для борьбы с российской оккупационной армией прибыла партия оружия из Германии.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом сообщает DW.

Берлин передал Киеву 1500 зенитно-ракетных комплексов "Стрела", 100 пулеметов MG3 и восемь миллионов патронов для пистолетов.

По данным издания, ВСУ получили от германских партнеров дополнительную помощь: 350 000 продуктовых наборов, 50 медицинских транспортных средств и медикаменты.

Как отметил во время визита в Брюссель канцлер Германии Олаф Шольц, рассматриваются перспективы дальнейших поставок оружия Украине.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шольц призвал усилить военно-техническую помощь Украине

Топ комментарии

  • Вячеслав Галушка
    МГ-3 то є файний кулемет, з великим досвідом приборкання москальні))
  • Joshua Merlin
    это вместо слов "доброе утро" тем свинорылым козломордым проституткам-мамкам и алкоголикам-папкам на мокшанщине, 86.6% которых поддерживают убийство украинцев... чтобы им лучше пилось и лучше спалось... только вот когда порожденного ими урода размажет по стенкам башни танка, то они не получат похоронки... и ипотеку не закроют...
  • Дин Проффитт
    прототип этого пулемёта MG-42 , которому уже 80 лет ) Основной принцип работы остался тот же . но он так же эффективен и по сей день .
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