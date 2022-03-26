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В трех районах на Сумщине продолжаются активные бои, - Живицкий

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В трех районах на Сумщине продолжаются активные бои, - Живицкий
В трех районах Сумщины – Конотопском, Ахтырском и Сумском – продолжаются активные бои.

Об этом сказал в своем видеообращении в Телеграме руководитель Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, передает Цензор.НЕТ.

"На Сумщине ситуация остается напряженной, продолжаются ожесточенные бои. Это Конотопский район, Сумской, Ахтырский – активная фаза боев. Как вы знаете, у нас некоторые общины находятся под контролем российских оккупантов, в них происходит террор и геноцид украинцев", - сказал Живицкий.

Он добавил, что продолжаются военные действия в Тростянецкой громаде, продолжается обстрел пригорода Сум и бомбардировка Ахтырки.

Руководитель ОВА также обратился к руководителям громад и политикам с призывом очень осторожно и взвешенно подавать информацию, не обнародовать непроверенную, согласовывать ее с Сумской ОВА и "не превращать войну в политику". Все это, подчеркнул руководитель ОВА, может помешать нашей победе.

В целом Живицкий сказал, что его прогнозы по Сумщине "сдержанно-оптимистичны", он выразил надежду, что вскоре удастся освободить некоторые громады из-под оккупации.

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  • Sumski
    Ох..енно Живицкому пи..деть из Кировограда, по ситуации из Сумской области, ещё ска и орден ему дали!!! А Охтырский мер который ночью операции людям делает а днём восстановлением жизнедеятельности города занимается, так х..й кто вспомнит
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