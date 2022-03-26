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При освобождении Лукьяновки погиб боец полка "Азов" Денис Котенко с позывным Шкипер. ФОТО

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Денис погиб, освобождая от рашистов село Лукьяновка на левом берегу Киева.

Как передает Цензор.НЕТ, о смерти Дениса Котенко сообщили в Министерстве по делам ветеранов Украины, где он работал в пресс-службе.
"Наш светлый парень. Наш мужественный Защитник. Наш лучший, талантливый коллега погиб…", - говорится в сообщении.

Денис Котенко - ветеран российско-украинской войны, участвовал в боях на Донбассе, в частности, в операции по освобождению Широкино Донецкой области. А с 2021 года он работал в Министерстве по делам ветеранов Украины.

Когда 24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, Котенко не стал сидеть на месте и снова стал на защиту страны, снова стал "Шкипером".

"Мы переживали за него. Но чтобы не волновать его, шутили: "Ты же бронированный, мы знаем", а Денис отвечал: "Да все хорошо!" - добавляют в Минветеранов.

Денису было 25 лет. У него остался маленький сын

При освобождении Лукьяновки погиб боец полка Азов Денис Котенко с позывным Шкипер 01

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Топ комментарии

  • Ustym Karmaliuk
    Царство Небесне. Дякуємо тобі.
  • Petrov Viktor
    Слава справжньому захиснику українського народу.
  • Vedana
    Світла пам'ять нашим Героям.
    Боляче.
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