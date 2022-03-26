В Мелитополе оккупанты начали охоту на тех, кто не хочет повиноваться России, - Запорожская ОВА
Об этом сообщает Запорожская ОВА, передает Цензор.НЕТ.
"В Мелитополе оккупанты начали охоту на тех, кто не хочет подчиняться захватчикам. Так, представители российской комендатуры города собирают голов ОСМД и предлагают сообщать о том, "где живут фашисты". Под понятие "фашисты" подпадают все, кто не соглашается, что Мелитополь - это Россия, хранит или демонстрирует флаг или герб Украины, а также те, кто считает украинские власти единственными легитимными.
К тому же журналисты, продолжающие работать на оккупированных территориях области, получают угрозы и требования перестать работать в пользу Украины. Террористы запугивают представителей медиа тюремным заключением по статье "Терроризм" УК РФ в случае продолжения информационной деятельности изданий. Аналогичные требования поступили и в редакцию запорожского сайта 061.ua.
По нашей информации, в Бердянске продолжается давление со стороны оккупантов на тех, кто обеспечивает жизнедеятельность города и заботится о безопасности гражданских жителей. В то же время украинцы, являющиеся сотрудниками критической инфраструктуры, даже на волонтерских началах, продолжают работать и выполнять свои должностные обязанности.
В поселок Кирилловка сегодня приехали военные российской федерации и представились жителям и местным властям как "военная комендатура города Мелитополя", после чего предложили "сотрудничество". Председатель Кирилловского поссовета от "предложения" отказался и направил оккупантов во всем известном направлении.
Жители Запорожья вместе с подразделениями ТРО и другими силовыми структурами продолжают готовить город к обороне. Активисты активно изготавливают маскировочные сетки, спальные мешки, шапки "кикиморы". Кроме того, организуют сбор одежды, обуви, медикаментов и других вещей первой необходимости. Для военного госпиталя, теробороны, блокпостов готовят и передают домашнюю пищу. А волонтеры штаба "Паляниця" с первых дней активной фазы войны производят противотанковые ежи, буржуйки, бронежилеты и т.д.", - говорится в сообщении.