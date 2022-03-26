В результате вооруженной агрессии РФ погибли 136 детей, 199 - ранены, - Офис генпрокурора

По состоянию на утро 31 суток полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации в нашем государстве погибли 136 детей. Ранения разной степени тяжести получили 199 детей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

"Больше всего пострадало детей в Киевской - 64, Харьковской - 44, Донецкой - 50, Черниговской - 38, Николаевской - 28, Луганской - 25, Запорожской - 17, Херсонской - 20, столице - 16, Житомирской - 15, и Сумской - 14 областях .

25 марта 2022 года в результате обстрела военными РФ в Донецкой области погиб 9-летний ребенок, еще один получил ранения.

24 марта 2022 года 13-летняя девочка из поселка Николаевской области в результате артобстрела российскими военными получила многочисленные ранения лица.

23 марта 2022 года из-за обстрела оккупантами пешеходного моста в Чернигове, семья с 11-летним мальчиком получили телесные повреждения в виде осколочных ранений.

Из-за ежедневных бомбардировок и обстрелов повреждено 570 учебных заведений, 73 из которых разрушены полностью. Наихудшая ситуация в Донецкой, Харьковской, Николаевской, Сумской, Киевской, Херсонской, Черниговской и Киеве. Кроме того, пострадали от вражеского огня более 40 заведений для детей, в том числе лечебные, школы искусств, спортивные объекты, библиотеки.

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Эти данные не окончательны, поскольку отсутствует возможность осмотра мест обстрелов в районах активных боевых действий и на временно оккупированных территориях", - говорится в сообщении.