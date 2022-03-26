Россия может применить ядерное оружие в 4 случаях, - Медведев

Заместитель секретаря Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Россия может применить ядерное оружие в четырех случаях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское пропагандистское издание РБК.

По словам Медведева, Россия может применить ядерное оружие, когда по ее территории будет нанесен удар с использованием средств ядерного поражения.

А также в случае какого-либо другого применения ядерного оружия против России или ее союзников.

Третий случай – если будет посягательство на критическую инфраструктуру, в результате которого российские силы ядерного сдерживания будут парализованы.

И четвертый – в случае акта агрессии против России или ее союзников, в результате которого под угрозой было бы существование страны.

Также смотрите: При освобождении Лукьяновки погиб боец полка "Азов" Денис Котенко с позывным Шкипер. ФОТО