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Россия может применить ядерное оружие в 4 случаях, - Медведев

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Россия может применить ядерное оружие в 4 случаях, - Медведев
Заместитель секретаря Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Россия может применить ядерное оружие в четырех случаях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское пропагандистское издание РБК.

По словам Медведева, Россия может применить ядерное оружие, когда по ее территории будет нанесен удар с использованием средств ядерного поражения.

А также в случае какого-либо другого применения ядерного оружия против России или ее союзников.

Третий случай – если будет посягательство на критическую инфраструктуру, в результате которого российские силы ядерного сдерживания будут парализованы.

И четвертый – в случае акта агрессии против России или ее союзников, в результате которого под угрозой было бы существование страны.

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Топ комментарии

  • GoodWin
    так расплывчато сформулировано что под угрозу существования раши можно прописать все что угодно, например отказ покупать газ за рубли
  • Саша Пончик
    Тупой Медведев ядерная бомба это существование вашей экономики она уже сброшена.
  • Валерий Коломиец 6a8f7b0f
    Вже ссуться, що охтирська тероборона скоро візьме москву?
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