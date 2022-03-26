"Нашли в танке": российские СМИ заполнены известиями о ликвидации солдат армии РФ в Украине
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Решили с утра посмотреть, а что там на России. Может, о чем-то начинают догадываться? Может, появляются сомнения? В конце концов, может быть, переживают за своих мужчин? Куда там! Все ужасы преступлений российских оккупантов преподносятся только как "героизм". В школах устраивают "мемориалы" с "почетным караулом" из школьников... О тех, кого Путин послал на убой, говорят "Жизнь так распорядилась". О массовой ликвидации оккупантов пишут: "Ивановские бойцы один за другим кладут головы на поле боя. Ребята отдали жизнь ради обеспечения безопасности нашей страны и нашего народа".
И под этим всем, комментарии "спасибо", "выполнил долг" и весь остальной маразм. Так и ликвидируют украинские воины российских оккупантов, а их родственники будит только хоронить и рассказывать чепуху о "защите семьи". Рабы на большее не способны.