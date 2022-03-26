Россия использует экстремистов из США для своей пропаганды, - Центр противодействия дезинформации

Россия использует американских экстремистов для своей международной пропаганды. В последние дни страна-агрессор распространяет информацию об экс-военном США Генри Хоэфте, который якобы "покинул ряды теробороны Украины из-за нехватки оружия".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины.

Как пояснили в ведомстве, на самом деле с самого начала задачей Хоэфта было создание для российской пропаганды ролика, дискредитирующего ВСУ и иностранный легион.

"Генри Хоэфт - представитель американского экстремистского движения "Бугалу Бойз", которое участвовало в штурме Капитолия в январе 2021 года, когда в результате вооруженного столкновения погибли люди. Иностранные медиа пытались связаться с Хоэфтом, чтобы узнать, почему он сбежал из Украины, выдав себя за гуманитарного работника. Но учетной записи TikTok, которую он использовал для документирования своего путешествия в Украину, больше не существует", - рассказали в центре.

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Также в ЦПД отметили, что экстремист не выходит на связь и в других соцсетях.

"Помните, что вся информация, обнародованная даже в западных СМИ, нуждается в тщательной проверке!" – призвали в ведомстве.