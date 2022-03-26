Варшава может претендовать на Калининград, – польский генерал
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
Генерал первоначально заявил, что Калининградская область является территорией "под российской оккупацией с 1945 года". После этого он подчеркнул, что эта территория никогда не была русской, а исторически принадлежала Пруссии и Польше.
"Теперь стоило бы заявить на нее свои права, как это было раньше с отвоеванными территориями. Возможно, стоит претендовать на этот Калининградский округ, который, по моему мнению, является частью территории Польши. Мы имеем право иметь претензии на территорию, которую оккупирует Россия" – заявил Скшипчак.
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Генерал также добавил, что Калининградский округ не имеет никакого военного значения.
В РФ уже отреагировали на заявления польского генерала – спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что Вальдемар Скшипчак "прогулял все уроки истории".