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Общие потери РФ с начала войны – около 16,4 тыс. человек, 117 самолетов, 127 вертолетов, 575 танков и 1 640 бронированных машин

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Общие потери РФ с начала войны – около 16,4 тыс. человек, 117 самолетов, 127 вертолетов, 575 танков и 1 640 бронированных машин
С начала российского вторжения в Украину войска РФ потеряли около 16 400 человек личного состава.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

"Общие боевые потери противника с 24.02 по 26.03 ориентировочно составили:

личного состава – около 16400 человек,

танков ‒ 575 ед,

боевых бронированных машин ‒ 1640 ед,

артиллерийских систем – 293 ед,

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РСЗО - 91 ед,

средства ПВО - 51 ед,

самолетов – 117 ед,

вертолетов – 127 ед,

автомобильной техники - 1131 ед,

корабли /катера - 7 ед,

цистерн с ГСМ – 73,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 56.

Специальная техника – 19.

Пусковые установки ОТРК/ТРК – 2.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", - говорится в сообщении.

Топ комментарии

  • MyronMaG mm
    Літаки доганяють гелікоптерів.
  • RustIck
    Пока их реальные потери не достигнут как минимум 50 тыс. убитыми и 120 тыс. ранеными херералы парашки не прихлопнут свою ******** БЛЕДНУЮ МОЛЬ! От украинской армии напрямую зависит как быстро сдохнет эта ТВАРЬ!
  • arye z.
    Грустная судьба Серкека хур Кужугета(так по тувински) напомнила мне старый анекдот.
    - Как дела, где ты сейчас?
    - Устроился в пожарной охране.
    - Ну и как там?
    - В основном хорошо. Зарплата приличная, добавки разные, удобный график работы, хороший коллектив. Вот только одно но - пожары эти когда случаются, из-за них прямо не знаю, что делать...
    Хороший министр обороны у России. Мундирчик себе пошил красивый, звезды маршальские, много золотого шитья, наград опять же, не пересчитаешь. Одно но, выпускник строительного факультета в звании "лейтенант запаса", ни одного дня в армии не служивший, понимает в военном деле как свинья в апельсинах.
    А может оно и к лучшему?
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