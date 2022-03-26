Общие потери РФ с начала войны – около 16,4 тыс. человек, 117 самолетов, 127 вертолетов, 575 танков и 1 640 бронированных машин
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С начала российского вторжения в Украину войска РФ потеряли около 16 400 человек личного состава.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
"Общие боевые потери противника с 24.02 по 26.03 ориентировочно составили:
личного состава – около 16400 человек,
танков ‒ 575 ед,
боевых бронированных машин ‒ 1640 ед,
артиллерийских систем – 293 ед,
РСЗО - 91 ед,
средства ПВО - 51 ед,
самолетов – 117 ед,
вертолетов – 127 ед,
автомобильной техники - 1131 ед,
корабли /катера - 7 ед,
цистерн с ГСМ – 73,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 56.
Специальная техника – 19.
Пусковые установки ОТРК/ТРК – 2.
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", - говорится в сообщении.