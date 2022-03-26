Новости • Агрессия России против Украины, Война

Оккупанты в Мариуполе ходят по домам и ищут "нацистов"

17 53631
Оккупанты в Мариуполе ходят по домам и ищут "нацистов"
В западной части Мариуполя, которая сейчас находится под контролем оккупантов, начались зачистки.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Мариупольском городском совете со ссылкой на местное СМИ.

Известно, что в западной части Мариуполя, которая сейчас находится под контролем оккупантов, начались зачистки. Как говорят местные жители, россияне начали ходить по квартирам уцелевших домов, они проводят перепись населения.

Читайте также: Макрон хочет провести эвакуацию в Мариуполе вместе с Грецией и Турцией

"Когда никто не открывает, они просто ломают двери. Проводят обыски. Спрашивают у местных, кто здесь нацисты, кто служил в ВСУ, кто за Украину, где живут их родители и так далее", - рассказывают местные жители.

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Сергей Гусаченко 65a31d48
    Пришли, посмотрели в зеркало, зафиксировали нацистов...
  • Саша Пончик
    Найдут надеюсь только пулю в голову.
  • Бенина Мама
    Пусть портрет хотя бы одного из них найдут. Фамилия этого нациста- Рогозин.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости