Оккупанты в Мариуполе ходят по домам и ищут "нацистов"

В западной части Мариуполя, которая сейчас находится под контролем оккупантов, начались зачистки.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Мариупольском городском совете со ссылкой на местное СМИ.

Известно, что в западной части Мариуполя, которая сейчас находится под контролем оккупантов, начались зачистки. Как говорят местные жители, россияне начали ходить по квартирам уцелевших домов, они проводят перепись населения.

Читайте также: Макрон хочет провести эвакуацию в Мариуполе вместе с Грецией и Турцией

"Когда никто не открывает, они просто ломают двери. Проводят обыски. Спрашивают у местных, кто здесь нацисты, кто служил в ВСУ, кто за Украину, где живут их родители и так далее", - рассказывают местные жители.