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Усиленный комендантский час в Киеве и области завтра днем вводиться не будет: останется в обычном режиме - с 20:00 до 7:00 (обновлено)

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Усиленный комендантский час в Киеве и области завтра днем вводиться не будет: останется в обычном режиме - с 20:00 до 7:00 (обновлено)
Сегодня и завтра в Киеве и области не будет действовать усиленный комендантский час.

Об этом сообщили в КГГА, передает Цензор.НЕТ.

"Новая информация от военного командования. Комендантский час в Киеве и области завтра днем ​​вводиться не будет. И время комендантского часа останется в обычном режиме - с 20:00 до 7:00. Днем в воскресенье по столице и в области передвигаться будет можно", – сообщили в КГГА.

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Ранее в КГГА сообщили, что комендантский час в Киеве и области будет действовать с сегодняшнего вечера и до послезавтра.

Топ комментарии

  • Reception Office
    Сенс в тому, щоб зачистити від дрг місто. Переживете 1 день. Мене дивують люди, які ще й досі не можуть усвідомити, що в державі війна йде і це вносить певні коррективи в життя кожної людини.
  • Дмитрий Гайдарченко
    Норм так Азов возле Харькова орков покрошил, говорят 30 пленных
  • Иван Шумейко
    Меняют расположение блокпостов,укрепляют их и ощественный транспорт не мешает этому. Так-же внезапные дневные ограничения -путают карты всяким ДРГ. Например на завтра были у них запланированны действия под прикрытием толп мирных граждан-и этих действий не случится. Все для победы!
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