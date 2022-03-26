Байден встретится с Кулебой и Резниковым в Варшаве
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В субботу в Варшаве президент Джо Байден встретится с министром обороны Украины Алексеем Резниковым и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.
Об этом, как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, заявили в Белом доме.
Во встрече также примут участие государственный секретарь Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин.
Это будет первая встреча Байдена и Кулебы с глазу на глаз после вторжения РФ в Украину 24 февраля.
О встрече Байдена с украинскими министрами польским СМИ сообщил посол Украины Андрей Дещица.
"Надеюсь, это будет плодотворная и эффективная встреча", – заявил Дещица.
По его словам, во время этой встречи может быть принято решение критического значения.
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