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Байден встретится с Кулебой и Резниковым в Варшаве

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Байден встретится с Кулебой и Резниковым в Варшаве
В субботу в Варшаве президент Джо Байден встретится с министром обороны Украины Алексеем Резниковым и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

Об этом, как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, заявили в Белом доме.

Во встрече также примут участие государственный секретарь Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин.

Это будет первая встреча Байдена и Кулебы с глазу на глаз после вторжения РФ в Украину 24 февраля.

О встрече Байдена с украинскими министрами польским СМИ сообщил посол Украины Андрей Дещица.

"Надеюсь, это будет плодотворная и эффективная встреча", – заявил Дещица.

По его словам, во время этой встречи может быть принято решение критического значения.

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  • Тиамитоксам
    .......очень даже не плох, играет замечательно и тексты правильные читает отменно......с вырождением...... все аплодируют стоя......
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    Асфальт, асфальт і тільки асфальт нас спасьот.
  • Перехватчик
    Роман Донік


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