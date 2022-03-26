Новости • Агрессия России против Украины, Война

В ОП назвали санкции против России, которые способны предотвратить мировую войну

15 57022
В ОП назвали санкции против России, которые способны предотвратить мировую войну
Новую мировую войну способны предотвратить новые санкции против России. В частности, закрытие российского рынка для остального мира, отказ от его энергоносителей, зерна и медиа.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

"Отказ от российских углеводородов, закрытие рынков РФ для мировых компаний, визовые ограничения для граждан РФ, замещение российского зерна, полный запрет российского лоббизма и медиа в Европе – это вопрос времени. Чем позже это будет сделано, тем вероятнее мировая война. Не только в Украине", - отметил Подоляк.

Также читайте: Москва паникует из-за отказа ЕС от российских энергоносителей, - Шольц

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Мирон Левицький
    А чого про бітум забули, вугілля, електроенергію яку рахімія купляв.
  • Остап Покотило


    Подельники олигарха Коломойского под шумок войны ограбили «Приватбанк»

    Чт, 24/03/2022 - 21:21

    https://crime-ua.com/node/29647

    А народ по копеечке собирает для армии...
    Когда будут сануции против Бени и К

    Или они по проежнему неприкасаемы?
  • Vladimir T fd7dc273
    1. В глобальном мире невозможно на 100% изолировать экономику (пример Сев. Кореи и Ирана)
    2. Даже самые жёсткие санкции уменьшат доходную часть ********* не более, чем на 10-20%, т.к. будут компенсированы взлетевшими мировыми ценами на сырьё. Пример - нефть. Бюджет ********* на 2022 г. сверстан при цене 60$/бар. нефти. Сейчас цена 120$. При дисконте на Urals - 30% (т.е. 85$/бар) Индия и Китай готовы выкупать ВСЮ добытую в ********* нефть. И не только нефть ...
    3. Все эмбарго на поставку чипов и технологий могут обойти "серыми" схемами. На это требуется время и они имеют ряд минусов (риски, ограниченные объемы, отсутствие гарантий и сервиса). Но принципиально - эмбарго можно обойти. (пример с теми же турбинами Siеmens в Крыму).
    4. Санкции нужны и необходимы. И они отрицательно влияют на экономику *********. Но не нужно переоценивать их роль. Войну может выиграть Украина (народ и ВСУ) + мировая поддержка Украины + полноценный Ленд-лиз (а не те подачки что сейчас). Санкциями эту войну не выиграть.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости