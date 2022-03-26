Российские оккупанты планируют депортировать армян, азербайджанцев и турок-месхетинцев из Херсона, - Верещук
11 96829
Российские оккупанты планируют депортировать этнических армян, азербайджанцев и турок-месхетинцев из Херсона в Крым.
Об этом сообщила вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук на брифинге, передает Цензор.НЕТ.
"По имеющейся у нас информации, оккупанты запланировали сегодня показательную акцию – собираются принудительно депортировать из города Херсон во временно оккупированный Крым этнических армян, азербайджанцев и турок-месхетинцев", - сказала Верещук.
Она подчеркнула, что херсонцы активно и массово выходят на акции против оккупации
"Россияне понимают, что теряют контроль, и поэтому прибегают к пропаганде – вывозят людей в подконтрольный им Крым", - подчеркнула вице-премьер-министр.
Она добавила, что эти шаги ничтожны и преступны, а Херсон и херсонцы – Герои.