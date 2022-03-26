"Мариуполь будет украинским. Мы будем держать его до последнего", - командир полка "Азов" Прокопенко

Денис Прокопенко уверен, что рано или поздно состоится деблокада Мариуполя, город будет украинским.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью Дмитрию Гордону рассказал командир полка "Азов", Герой Украины Денис Прокопенко (позывной Редис).

"Несмотря на то, что уже вторую неделю продолжаются бои в городе, мы пытаемся контролировать ситуацию в полном объеме, держим все на контроле и с каждым днем ​​отправляем в ад все больше оккупантов, пытающихся захватить дом, улицу, выбиваем их обратно. И Мариуполь будет украинским, мы будем держать его до последнего, рано или поздно состоится деблокада.

Я не хочу рассказывать сейчас многие военные тайны, пусть это останется под грифом "Секретно". Над этим работает и высшее военно-политическое руководство. Однозначно будет успех в этой операции. И мы выстоим", – отметил Прокопенко.

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