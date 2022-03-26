Оккупанты за ночь обстреляли Харьков 24 раза, - Синегубов

Минувшей ночью враги обстреляли Харьков 24 раза.

Об этом в Telegram сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

"Если взять Харьков, то минувшей ночью город обстреляли 24 раза. Это сравнительно мало, но каждый обстрел может нести за собой потери среди мирного населения. Вчера этих потерь было достаточно много", - сказал Синегубов.

Он отметил, что за прошедшие сутки над городом не фиксировали вражескую авиацию. Зато прилетали разведывательные беспилотники, частично уничтоженные ВСУ.

Чиновник сказал, что в Харьковской области ВСУ пока не только удерживают оборонные рубежи, но и переходят в контрнаступление. В частности, в направлении Малой Рогани уже освободили несколько населенных пунктов, сейчас там продолжаются бои. Также продолжаются бои и на Изюмском направлении.

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