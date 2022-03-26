Командир полка "Азов" Прокопенко: "Противнику поставили задачу стереть Мариуполь с лица земли"

Денис Прокопенко рассказал о критической ситуации в Мариуполе, а также призвал обратить на это внимание международных гуманитарных миссий.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью Дмитрию Гордону рассказал командир полка "Азов", Герой Украины Денис Прокопенко (позывной Редис).

"Необходимо большое внимание международных гуманитарных миссий, потому что здесь нарушаются абсолютно все правила ведения войны. Противник не соблюдает международное гуманитарное право. Открывает огонь по гражданским… Видно, что противнику поставили задачу стереть Мариуполь с лица земли. Как и для России, так и для нас этот вопрос важен. Мы в принципе не собираемся отсюда никуда уходить, будем стоять здесь до последнего, несмотря на те силы и резервы, которые противник будет задействовать на этом направлении. Мы будем сражаться до последнего", - отметил Прокопенко.

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