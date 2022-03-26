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Враг пытается вести штурмовые действия на отдельных направлениях в Киевской области и активизирует деятельность ДРГ на территории Киева, - председатель ОВА Павлюк

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Враг пытается вести штурмовые действия на отдельных направлениях в Киевской области и активизирует деятельность ДРГ на территории Киева, - председатель ОВА Павлюк
В Киевской области на отдельных направлениях враг пытается вести штурмовые действия. Совершает авианалеты и пытается нанести огневое поражение отдельным подразделениям ВСУ. Безуспешно.

Об этом глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк сообщил в своем телеграме, передает Цензор.НЕТ.

Оккупанты пытаются восстановить боеспособность подразделений, пополнить запасы боеприпасов и горюче-смазочных материалов.

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Оккупанты пытаются активизировать деятельность диверсионно-разведывательных групп на территории Киева.

За прошедшие сутки зафиксировано более 30 обстрелов российскими войсками жилых массивов и социальной инфраструктуры. Наибольшие разрушения в результате обстрелов в:

▪️Бучанском районе (Ирпенская, Бучанская, Макаровская, Бородянская, Дмитровская громады)

▪️Броварском районе (Великодымерская громада)

▪Вышгородском районе (Дымерская, Иванковская громады).

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Радиационная ситуация в Киевской области стабильная.

Топ комментарии

  • Дмитрий Иванов b4dbe8ca
    По словам арестовича боеприпасы ещё неделю назад должны были закончится
  • krot_lub
    Це звичайний пройдисвіт, який морочить голову.
  • Михаил Дужик 7acbc3a9
    А нужно трубить победные реляции с утра до вечера? По мне так лучше промолчать и не вводить людей в заблуждение. Он как Геббельс в апреле 45. Все речи о несокрушимой победе. Лучше бы проводил ликбез о том как правильно себя вести при обстрелах или основы медицины. Может люди бы себя сами умели спасти в какой то из ситуаций. А нести популистский бред с умным видом на фоне гибели сотен людей это кощунство.
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