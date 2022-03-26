Враг пытается вести штурмовые действия на отдельных направлениях в Киевской области и активизирует деятельность ДРГ на территории Киева, - председатель ОВА Павлюк
Об этом глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк сообщил в своем телеграме, передает Цензор.НЕТ.
Оккупанты пытаются восстановить боеспособность подразделений, пополнить запасы боеприпасов и горюче-смазочных материалов.
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Оккупанты пытаются активизировать деятельность диверсионно-разведывательных групп на территории Киева.
За прошедшие сутки зафиксировано более 30 обстрелов российскими войсками жилых массивов и социальной инфраструктуры. Наибольшие разрушения в результате обстрелов в:
▪️Бучанском районе (Ирпенская, Бучанская, Макаровская, Бородянская, Дмитровская громады)
▪️Броварском районе (Великодымерская громада)
▪Вышгородском районе (Дымерская, Иванковская громады).
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Радиационная ситуация в Киевской области стабильная.