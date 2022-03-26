Оперативная информация о российском вторжении по состоянию на 12:00 26 марта, - Генштаб ВСУ

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины опубликовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 12:00 26 марта 2022 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в официальном фейсбуке.

Идут тридцать первые сутки героического противостояния украинской нации российскому военному вторжению. Противник продолжает полномасштабную вооруженную агрессию против нашего государства, задачи которого остаются невыполненными.

Продолжается подготовка и перемещение дополнительных подразделений Восточного военного округа на территорию Украины.

На Волынском направлении противник наступательных действий не предпринимает. Вместе с тем отмечается вывод из пунктов постоянной дислокации подразделений вооруженных сил республики Беларусь на полигоны.

Смотрите также: Российские оккупанты убили на мирной акции в Славутиче одного человека, есть раненные, - СМИ. ВИДЕО

На Полесском направлении противник продолжает обстрелы населенных пунктов, активные наступательные действия не совершает.

На Северском направлении противник наступательных действий не предпринимал. Враг сосредоточивал основные усилия на удержании ранее занятых рубежей, понес потери и отступил на отдельных направлениях.

На Слобожанском направлении враг удерживает ранее занятые рубежи, осуществляет перегруппировку и наращивание группировки войск с целью осуществления наступления на отдельных направлениях. Продолжает ведение обстрелов Харькова.

На Донецком направлении противник сосредоточил усилия на удержании занятого положения и подготовке к наступлению, при попытках продвинуться вперед успеха не имел, понес потери. Продолжал попытки штурма города Мариуполь, наносил авиационные удары и артиллерийские обстрелы по объектам гражданской и военной инфраструктуры. Пытался совершить продвижение с целью занятия центральной части города.

Смотрите также: Войска РФ обстреляли электричку Шепетовка-Киев, один человек пострадал. ФОТОрепортаж

Основные усилия противник продолжает сосредоточиваться на захвате населенных пунктов Попасна, Рубежное и подготовке к наступлению на Северодонецк. На Авдеевском направлении проводил штурмовые действия и пытался развить наступление в направлении населенного пункта Новобахмутовка, успеха не имел.

Подразделениями Сил обороны Украины отражены попытки штурма населенного пункта Новомайорское и наступления в направлении населенного пункта Красногоровка. Противник успеха не имел, понес значительные потери и отступил.

На Таврическом направлении противник продолжает принимать меры по усилению контроля над оккупированными территориями. Проводит фильтрационные мероприятия, предпринимает попытки внедрить жесткий административно-полицейский режим.

Читайте также: Оккупанты за ночь обстреляли Харьков 24 раза, - Синегубов

Основные усилия Сил обороны сосредоточены на недопущении продвижения противника по направлениям на Кривой Рог, Запорожье и обороне города Николаева, удержании отдельных участков морского побережья; охране и обороне объектов критической инфраструктуры; освобождении временно оккупированных территорий.

На Южнобужском направлении противник осуществлял инженерное оборудование позиций и проводил артиллерийские обстрелы отдельных подразделений Вооруженных сил Украины. Принимает меры по восстановлению боеспособности и пополнению запасов.

Вероятно, оккупанты не откажутся от попыток проведения наступательных действий, совершения диверсий, нанесения ракетных и авиационных ударов по важным объектам военной и гражданской инфраструктуры.

Силами обороны Украины проводятся мероприятия по обороне пунктов базирования (морских портов) в Черноморской операционной зоне.

Вместе победим! Верим в Вооруженные силы Украины! Сохраняем спокойствие! Слава Украине!