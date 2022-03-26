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1 апреля путинский режим может погнать в Украину срочников, - Арестович

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1 апреля путинский режим может погнать в Украину срочников, - Арестович
В Российской Федерации 1 апреля стартует кампания по призыву срочников для участия в российско-украинской войне.

Об этом советник руководителя Офиса Президента Украины Алексей Арестович сообщил сегодня на брифинге, передает Цензор.НЕТ.

"1 апреля в Российской Федерации начинается кампания по призыву срочников. Сейчас наша разведка отмечает резкое падение доли контрактников подразделений вооруженных сил Российской Федерации, Росгвардии и так далее. Можем ожидать, что путинский режим погонит вперед срочников", - отметил он.

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Арестович обратился к матерям российских солдат с призывом уберечь своих детей от смерти на территории Украины.

"Эта война не нужна российскому народу. Она нужна только путинскому режиму. Вот вам в России с путинским режимом и разбираться", - подчеркнул советник руководителя ОП.

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Топ комментарии

  • Дмитро Буланов
    Люся хватит уже обращаться к русне, да и трупы солдатиков тоже не выдавать, пускай рузге мамки и без детей и без денег сидят
  • Andry Moon
    Таким матерям? Там скот. Слушал перехват как один воен жалуется мамке что война какая-то неправильная, а та его убеждала что он с "фошизмом" сражается...
  • Олег Кущ 3c573107
    Погнать-то погонит, только им в плену так понравится, что мы их потом обратно не выгоним.
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