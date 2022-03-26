1 апреля путинский режим может погнать в Украину срочников, - Арестович
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В Российской Федерации 1 апреля стартует кампания по призыву срочников для участия в российско-украинской войне.
Об этом советник руководителя Офиса Президента Украины Алексей Арестович сообщил сегодня на брифинге, передает Цензор.НЕТ.
"1 апреля в Российской Федерации начинается кампания по призыву срочников. Сейчас наша разведка отмечает резкое падение доли контрактников подразделений вооруженных сил Российской Федерации, Росгвардии и так далее. Можем ожидать, что путинский режим погонит вперед срочников", - отметил он.
Арестович обратился к матерям российских солдат с призывом уберечь своих детей от смерти на территории Украины.
"Эта война не нужна российскому народу. Она нужна только путинскому режиму. Вот вам в России с путинским режимом и разбираться", - подчеркнул советник руководителя ОП.