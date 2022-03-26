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Оккупанты вышли из центра Славутича и стоят на окраинах, - ОВА

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Оккупанты вышли из центра Славутича и стоят на окраинах, - ОВА
Российские захватчики покинули центр города Славутич Киевской области и стоят в его окрестностях.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк сообщил в Telegram.

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"Обновленная ​​информация из города Славутича. Как сообщил мэр города Юрий Фомичев, который был задержан российскими захватчиками, освобожден и вместе с жителями города принял участие в проукраинском митинге на главной площади Славутича, захватчики покинули центр Славутича и стоят на окраинах. Славутич – это Украина", – написал он.

Топ комментарии

  • Volodymyr Volodymyr 47e311b5
    Дмитро Корчинський

    23 хв ·



    Очільник одеського Братства Олесь Янчук зауважує:

    Славутич… гляньте скільки чоловіків у натовпі, що протистоїть русні. Чому їм не видали зброю, не записали в тероборону?

    Гадаю, перед приходом окупантів, у декого з мешканців Славутича поліція навіть вилучала зброю, як нині вилучає «незаконну» зброю в українців інших міст.
  • Andry Moon
    Щось той мер сильно мутний.
  • Олег Кущ 3c573107
    Все дуже просто. З озброєнним путіним можна домовитись. Здати все и трохи більше. З озброєнними українцями домовитись не можна.
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