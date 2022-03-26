Боевики ОРДО вводят гривню в обращение: хотят заработать на обменном курсе, - правозащитник Лисянский

На территории НВФ "ДНР" оккупационные власти решили снова ввести гривню в денежное обращение. Это связано с тем, что русские "кураторы" в ОРДЛО решили заработать на обменном курсе.

Об этом сообщает правозащитник Павел Лисянский, директор Института стратегических исследований и безопасности, передает Цензор.НЕТ.

Согласно приказу главы НВФ "ДНР" Дениса Пушилина гривня вводится в денежное обращение на оккупированной территории. Отчасти это связано с нехваткой рублевой массы из-за ограниченных денежных поставок из РФ и распространения "зоны рубля" на захваченные части Украины.

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"Но, с другой стороны, боевики и их кураторы решили подзаработать на колебании курса. Фактически рубль сейчас обесценился по меньшей мере вдвое, и для них гривня будет более надежной валютой, которую они будут обменивать на доллары. По имеющимся данным, в ОРДО гривню будут принимать как средство платежа по курсу 2,5 рубля за гривню. Однако можно предположить, что на самом деле курс рубля по отношению к гривне будет еще меньше", - рассказал он.