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Боевики ОРДО вводят гривню в обращение: хотят заработать на обменном курсе, - правозащитник Лисянский

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Боевики ОРДО вводят гривню в обращение: хотят заработать на обменном курсе, - правозащитник Лисянский
На территории НВФ "ДНР" оккупационные власти решили снова ввести гривню в денежное обращение. Это связано с тем, что русские "кураторы" в ОРДЛО решили заработать на обменном курсе.

Об этом сообщает правозащитник Павел Лисянский, директор Института стратегических исследований и безопасности, передает Цензор.НЕТ.

Согласно приказу главы НВФ "ДНР" Дениса Пушилина гривня вводится в денежное обращение на оккупированной территории. Отчасти это связано с нехваткой рублевой массы из-за ограниченных денежных поставок из РФ и распространения "зоны рубля" на захваченные части Украины.

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"Но, с другой стороны, боевики и их кураторы решили подзаработать на колебании курса. Фактически рубль сейчас обесценился по меньшей мере вдвое, и для них гривня будет более надежной валютой, которую они будут обменивать на доллары. По имеющимся данным, в ОРДО гривню будут принимать как средство платежа по курсу 2,5 рубля за гривню. Однако можно предположить, что на самом деле курс рубля по отношению к гривне будет еще меньше", - рассказал он.

Топ комментарии

  • Андрей Дрофяк
    Гроші треба зберегати у рублях, бо ніхто не стане шукати гроші у купі рублів
  • Дорогой Я
    Михаил Ходорковский.

    "Пачка бумаги в магазине стоит ₽2000. В ней 500 листов. Получается, что лист А4 не только в четыре раза дороже рубля, но и стоит больше, чем акция Сбербанка на бирже в Лондоне. То есть сказать, что Путин превратил рубли и российские акции в бумагу - оскорбление для бумаги", - отметил он.
  • Олексій Панкратов
    Та то вони готуються до зміни влади заздалегідь.
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