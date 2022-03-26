Убиты дважды: оккупанты изуродовали мемориал жертв Холокоста под Харьковом

Российские оккупанты изуродовали мемориал памяти жертв Холокоста "Дробицкий Яр" под Харьковом.

Об этом сообщил в Телеграм-канале советник министра внутренних дел Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.

"Во время Второй мировой войны нацисты убили здесь 15 000 харьковских евреев", – отметил он.

Напомним, Харьков был оккупирован 24 октября 1941 года. 5 декабря началась перепись населения города, а 14 декабря военный комендант Харькова генерал-лейтенант Альфред фон Путткамер издал приказ о переселении в двухдневный срок всех евреев в бараки на восточной окраине. Там начались расстрелы – собранных в гетто людей гнали в Дробицкий Яр. По разным оценкам, в Дробицком Яре могло погибнуть до 20 тысяч человек.

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Преступление, совершенное российскими оккупантами в Дробицком Яре, является очередным преступлением в отношении памятных мест, где проходили массовые расстрелы евреев. 1 марта 2022 года во время обстрела Киева российские ракеты ударили в район мемориала Холокоста "Бабий Яр" - по старому еврейскому кладбищу. В результате обстрела погибли пять человек.