Чернигов разнесен полностью. В городе осталось менее половины жителей. 44 тяжело раненых нуждаются в эвакуации, - мэр Атрошенко

По состоянию на 26 марта в Чернигове осталось менее половины жителей, город полностью разрушен – легче посчитать целые дома, чем разрушенные.

Об этом сообщил мер Чернигова Владислав Атрошенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинскую правду".

"Город разнесен полностью. Проще сосчитать те дома, которые еще уцелели. Убито более 200 мирных людей. Сейчас примерно в Чернигове находится 120-130 тысяч горожан (из примерно 285-290 тысяч, которые были до войны. – Ред.). Городская власть на месте, все работают, поддерживают наше войско. Никто город сдавать не собирается", - рассказал он.

Мэр добавил, что Чернигов в оперативном окружении, враг сознательно уничтожил мост, который соединял город с киевским направлением.

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Город не имеет возможности ни устроить гуманитарные коридоры, ни вывезти раненых. Пешеходный мост под постоянными перекрестными обстрелами, перевозить грузы через него опасно, потому что он может упасть.

Атрошенко отметил, что местные власти планируют вывозить тяжелораненых, которых нельзя оперировать на месте. Сейчас речь идет о 44 человеках (это и военные, и гражданские, среди которых трое детей).

"Следовательно 44 тяжелораненых человека, среди которых военные, гражданские и трое детей, могут погибнуть, если их не вывезти в Киев. Больших гуманитарных коридоров уже не будет. Речь может идти только об эвакуации небольших групп", - сказал городской голова Чернигова.

По словам Атрошенко, россияне сознательно совершают обстрелы гражданской инфраструктуры и больниц в частности.

"Они сознательно стерли с лица земли районную больницу в городе, бросив туда 500-килограммовую бомбу. Их летчик, который был сбит, летал на малых высотах и ​​видел, куда он бросает бомбы. Однако и сейчас они продолжают это делать", - рассказал Атрошенко.

Мэр добавил, что в городе нет устойчивой электроэнергии, но воду развозят всеми доступными методами, и все, что можно отремонтировать, ремонтируют.

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Атрошенко также подчеркнул, что очень помогают волонтеры, которые чрезвычайными усилиями снабжают людей всем необходимым.