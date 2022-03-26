Журналист провез через вражеские блокпосты флешку с кадрами разрушенного Мариуполя, спрятав ее в конфете

Украинский журналист Вячеслав Твердохлеб вывез через вражеские блок-посты кадры разрушенного Мариуполя на флешке, спрятанной в конфете.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сюжете ТСН.

"Украинский журналист Вячеслав Твердохлеб месяц вынужден был прятаться в подвалах Мариуполя, простудился и еле выжил. А когда понял, что дальше оставаться уже невозможно, пешком вышел из города. Но смог вынести свои фото и видео разрушенного рашистами города на флешке", - говорится в сообщении.

Отмечается, что кадры, сделанные журналистом, впечатляют: дома черные, разваленные, разрушенные; не сразу узнаешь школу – здание дымит; длинные очереди; замерзшая вода в кранах; от троллейбусов остались одни скелеты, а деревья скошены, как трава; люди, пытающиеся выйти из города пешком. Также есть на кадрах и Драматический театр, переживший авиаудары, когда в подвале было от тысячи человек.

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Журналист рассказал, что забежал в Драматический театр, когда все горело: "Я спустился в подвал, кричал, но там уже никого не было".

По его словам, выжить в городе, где нет ни воды, ни связи, нет никаких коммуникаций, очень тяжело.

"В 21 веке люди набирали воду с фонтанов, рек и водоемов, несмотря на то, что рядом - десятки трупов", - рассказал Твердохлеб.

Он подчеркнул, что все эти кадры, которые он снял, удается обнародовать благодаря тому, что флешку спрятал в конфету.