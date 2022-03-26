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Журналист провез через вражеские блокпосты флешку с кадрами разрушенного Мариуполя, спрятав ее в конфете

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Журналист провез через вражеские блокпосты флешку с кадрами разрушенного Мариуполя, спрятав ее в конфете
Украинский журналист Вячеслав Твердохлеб вывез через вражеские блок-посты кадры разрушенного Мариуполя на флешке, спрятанной в конфете.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сюжете ТСН.

"Украинский журналист Вячеслав Твердохлеб месяц вынужден был прятаться в подвалах Мариуполя, простудился и еле выжил. А когда понял, что дальше оставаться уже невозможно, пешком вышел из города. Но смог вынести свои фото и видео разрушенного рашистами города на флешке", - говорится в сообщении.

Отмечается, что кадры, сделанные журналистом, впечатляют: дома черные, разваленные, разрушенные; не сразу узнаешь школу – здание дымит; длинные очереди; замерзшая вода в кранах; от троллейбусов остались одни скелеты, а деревья скошены, как трава; люди, пытающиеся выйти из города пешком. Также есть на кадрах и Драматический театр, переживший авиаудары, когда в подвале было от тысячи человек.

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Журналист рассказал, что забежал в Драматический театр, когда все горело: "Я спустился в подвал, кричал, но там уже никого не было".

По его словам, выжить в городе, где нет ни воды, ни связи, нет никаких коммуникаций, очень тяжело.

"В 21 веке люди набирали воду с фонтанов, рек и водоемов, несмотря на то, что рядом - десятки трупов", - рассказал Твердохлеб.

Он подчеркнул, что все эти кадры, которые он снял, удается обнародовать благодаря тому, что флешку спрятал в конфету.

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Топ комментарии

  • jklpqrs
    В след. раз цукерки будут пихать в зад. Ну вот вопрос, на кой ляд такие подробности?
  • Людмила Рєзніченко
    Питання до журналістів. Навіщо ви повідомляєте такі подробиці?! Звісно, кадри - це додаткові докази, проте у місті ще залишилися десятки тисяч людей, котрі перебувають у нелюдських умовах, тисячі людей намагаються якось вибратися, а єдиний шлях, наразі, через окупантські блокпости. І своїми надзвичайними подробицями "як, у чому, яким шляхом і таке інше" ви, фактично, провокуєте надмірні обшуки, затримки на блокпостах, звірства. Скільки вже разів лунали заклики не повідомляти деталей. Можна вже почати думати про щось додаткове, окрім рейтингів?!
  • комэск Титаренко
    Еще одни доказательства для Гааги. Кацапы, Гаага уже близко.
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