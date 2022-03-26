"Мы будем сражаться до последнего", - командир "Азова" Прокопенко об обороне Мариуполя

Несмотря на превосходящие силы противника, бойцы полка "Азов" пытаются проводить в Мариуполе успешные операции, совершать контратаку и не сидеть в глухой обороне, пытаются навязывать свою инициативу для того, чтобы усугубить положение противника.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью Дмитрию Гордону рассказал командир полка "Азов", Герой Украины Денис Прокопенко (позывной Редис).

"Несмотря на сложившуюся в Мариуполе ситуацию, личный состав не падает духом. Все ребята держатся бодро. Мы готовы воевать до последнего. Как и обещали, выполнить боевой приказ, остаться верными присяге. Будем воевать здесь до последней капли крови", - подчеркнул он.

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Он отметил, что бойцы "Азова" не устают палить вражеские танки, уничтожать уже иссякшую вражескую пехоту, которая теряет силы с каждым днем и наступательные темпы ее угасают.

"На данный момент в Мариуполе ситуация крайне тяжелая, но контролируемая... Мы будем держать его до последнего. Мы верим и знаем, что рано или поздно состоится деблокада. Я не хочу рассказывать сейчас много военных тайн. Пусть это останется под грифом "секретно". Над этим работает и высшее военно-политическое руководство. Однозначно будет успех этой операции, и мы выстоим", - заявил командир.

"Противник пытается постоянно вводить в бой новые резервы, но постоянно получает по зубам от наших подразделений, массово сдается в плен, не желает идти вперед. Они холодные, голодные, голые, босые и не имеют никакого желания воевать", - рассказал Прокопенко.

Он подчеркнул, что, несмотря на превосходящие силы противника, бойцы полка пытаются проводить успешные операции, совершать контратаку и не сидеть в глухой обороне, пытаются навязывать свою инициативу для того, чтобы усугубить положение противника.

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"Несмотря на то, что уже вторую неделю идут городские бои, мы пытаемся контролировать ситуацию в полном объеме и держим все на контроле. И с каждым днем отправляем в ад все больше оккупантов, пытающихся захватить дом, улицу. Выбиваем их обратно. И Мариуполь будет украинским", – сказал командир "Азова".