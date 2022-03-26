"Россия попала в санкционный котел. Этот котел будет сжиматься", - Дмитрий Кулеба о новых санкциях против РФ в ближайшее время. ВИДЕО
Об этом рассказал в своем обращении Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.
"США непреклонно будут с Украиной во всем, до самой победы. Ничто не сможет ослабить поддержку, наоборот, эта поддержка будет только расти" - заметил Байден в разговоре с Кулебой.
Таким образом известно, что чиновники работают над новыми санкциями. Кулеба отметил, что подняли вопрос закрытия американских и европейских портов для россиян. А списки санкций планирует расширить против всех политических фигур РФ.
Дмитрий Кулеба подчеркнул, что нужно "взбодрить" европейские страны, которые не принимают санкции против России и работать с отдельными странами, чтобы они не становились пространством для обхода санкции РФ.
"Россия попала в санкционный котел. Этот котел будет сжиматься. И так будет, пока мы не победим в войне", - уверен Дмитрий Кулеба.