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"Россия попала в санкционный котел. Этот котел будет сжиматься", - Дмитрий Кулеба о новых санкциях против РФ в ближайшее время. ВИДЕО

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На встрече в Варшаве Дмитрий Кулеба и президент США Джо Байден обсудили ужесточение санкций против РФ и алгоритмы работы со странами, не принимающими санкции против страны агрессора.

Об этом рассказал в своем обращении Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

"США непреклонно будут с Украиной во всем, до самой победы. Ничто не сможет ослабить поддержку, наоборот, эта поддержка будет только расти" - заметил Байден в разговоре с Кулебой.

Таким образом известно, что чиновники работают над новыми санкциями. Кулеба отметил, что подняли вопрос закрытия американских и европейских портов для россиян. А списки санкций планирует расширить против всех политических фигур РФ.
Дмитрий Кулеба подчеркнул, что нужно "взбодрить" европейские страны, которые не принимают санкции против России и работать с отдельными странами, чтобы они не становились пространством для обхода санкции РФ.

Смотрите: "Байден в восторге от украинцев! Это не война России против Украины, это война тирании против демократического мира!", - Кулеба о встрече с Байденом, Блинкеном и Ллойдом. ВИДЕО

"Россия попала в санкционный котел. Этот котел будет сжиматься. И так будет, пока мы не победим в войне", - уверен Дмитрий Кулеба.

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  • Рекрут
  • Stepan Nakonechnyi
    Накладені зараз санкції послаблять Мордор на 20-25%. Цього вкрай недостатньо щоб остудити їх.
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Када страной рукавадіт палавой орган дєдушкі-ана накриваєтся палавим органом бабушкі...
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