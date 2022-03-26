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Войска РФ нанесли два ракетных удара по Львову: пострадали пять человек, - глава Львовской ОВА Козицкий

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Войска РФ нанесли два ракетных удара по Львову: пострадали пять человек, - глава Львовской ОВА Козицкий
Угроза ракетного удара по Львову все еще есть.

Об этом рассказал глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий, передает Цензор.НЕТ.

"То, что могу рассказать по состоянию на этот час: произошло два ракетных удара в пределах Львова. Информация о том, что попадание в жилой дом или другие объекты инфраструктуры не подтвердилась. По предварительным данным, пострадали пять человек. Угроза ракетного удара все еще есть. Оставайтесь в укрытиях! Не ходите по улице! Не фотографируйте ничего! Не читайте информацию в анонимных телеграм-каналах и не распространяйте ее оттуда! Все, что можно сообщать из соображений безопасности, я сообщу", – сообщил он.

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Топ комментарии

  • Gyro
    На жаль, зруйнована біолабораторія на станції метро Баба-Параскінська, знищено 100500 піддослідних кацапів, постраждалих нема)))
  • Максім ХОЙ 07fb0949
    сукі знову Львівське метро ********,фотка не дуже тому можливе це не метро а Львівський порт горить туди якраз сьогодні мав амереканський есмінець зайти(( все накрилось
  • Семен Шкаралупа
    Головна біолабораторія -- в Чорнобаївці, тому кацапи туди й пруться, щоб її знищити.
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