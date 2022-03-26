Войска РФ нанесли два ракетных удара по Львову: пострадали пять человек, - глава Львовской ОВА Козицкий
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Угроза ракетного удара по Львову все еще есть.
Об этом рассказал глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий, передает Цензор.НЕТ.
"То, что могу рассказать по состоянию на этот час: произошло два ракетных удара в пределах Львова. Информация о том, что попадание в жилой дом или другие объекты инфраструктуры не подтвердилась. По предварительным данным, пострадали пять человек. Угроза ракетного удара все еще есть. Оставайтесь в укрытиях! Не ходите по улице! Не фотографируйте ничего! Не читайте информацию в анонимных телеграм-каналах и не распространяйте ее оттуда! Все, что можно сообщать из соображений безопасности, я сообщу", – сообщил он.