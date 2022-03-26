Байден о Путине: "Он мясник"

Президент США Джо Байден назвал кремлевского лидера Владимира Путина "мясником" после того, как пообщался с украинскими беженцами в Варшаве.

Об этом сообщают в субботу находящиеся в Польше журналисты вместе с американским президентом, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Он мясник", - сказал Байден о Путине, когда его спросили о том, что он думает после встречи с украинцами.

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Во время короткого разговора с репортерами на Stadion Narodowy Байден рассказал, что побывал на местах с беженцами. Он отметил, что его всегда удивляли "глубина и сила человеческого духа".

"Это невероятно. Посмотрите на всех этих маленьких детей. Я просто хочу обнять, просто сказать спасибо. Я имею в виду, это заставляет вас испытывать чувство гордости", - сказал он.

Президент Байден также рассказал, что каждый из этих детей попросил помолиться за их родителей, братьев или дедов.

"И я помню, как это, когда у тебя есть кого-то в зоне боевых действий. Каждое утро ты встаешь и хочешь знать. Ты просто хочешь знать. И молишься, чтобы не получить этот телефонный звонок", - отметил Байден.